Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit überschritten worden ist. Wir befinden uns in einer Besserungsphase, zum einen aufgrund des saisonalen Effekts, zum anderen aufgrund einer Besserung am Arbeitsmarkt. Gut die Hälfte des gesamten Rückgangs entfällt auf das Baugewerbe. Das hat zunächst mit der Witterung zu tun. Wenn man genau hinschaut, betrifft das ein, zwei, Kantone, in denen der Saisoneffekt und die Bauwirtschaft stark sind: Insbesondere das Wallis, wo allein Rückgang von 1300 Arbeitslosen zu verzeichnen ist.