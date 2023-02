Die Kleinpartei EVP stellt zum ersten Mal einen Sitz in einer Kantonsregierung. Das Baselbiet rückt in die Mitte.

Es ist eine grosse Überraschung: Thomi Jourdan von der Kleinpartei EVP zieht in die Baselbieter Regierung. Der Abstand zu Favoritin Sandra Sollberger (SVP) beträgt rund 1'200 Stimmen.

Damit erobert die EVP zum ersten Mal in der Parteigeschichte einen Sitz in einer Kantonsregierung – entsprechend gross ist die Freude.

Wir haben das Unmögliche möglich gemacht.

Er sei überrascht und schlicht überwältigt, sagte Jourdan am Sonntag an der Medienorientierung der neu zusammengesetzten Baselbieter Regierung über seine Wahl. «Wir haben das Unmögliche möglich gemacht.»

01:37 Video Einschätzung: Wie Thomi Jourdan es in die Regierung geschafft hat Aus Schweiz aktuell vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Mit dieser Wahl verlieren die bürgerlichen Parteien im Kanton Baselland ihre Dominanz in der Regierung. Die Exekutive rückt in die Mitte. Die Zahlen zeigen auch, dass alle Bisherigen die Wiederwahl solide schafften.

SVP fliegt aus Regierung

SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger startete als Favoritin in den Regierungsratswahlkampf. Sie ist die Verliererin am Wahlsonntag. Mit ihrer Niederlage wird auch die SVP aus der Kantonsexekutive verdrängt und ist nun in der Oppositionsrolle. Erstmals seit den Wahlen 2011 ist sie nicht in der Baselbieter Kantonsregierung vertreten.

00:36 Video Sandra Sollberger (SVP) drückt im Interview ihre Enttäuschung aus Aus News-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Im Zentrum stand bei den Regierungswahlen in Baselland der freie Sitz des abtretenden Gesundheits- und Volkswirtschaftsdirektors Thomas Weber (SVP).

Jubel bei der Kleinpartei EVP

Schliessen 00:43 Video Neuer Baselbieter Regierungsrat: Thomi Jourdan kommt ins Regierungsgebäude Aus News-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:19 Video Historische Wahl: Thomi Jourdan (EVP) freut sich über seinen Sieg Aus News-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden. 00:18 Video Jubel bei der Baselbieter EVP: Ihr Kandidat Thomi Jourdan zieht in die Regierung. Aus News-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Über 1000 Stimmen Abstand

Jourdan holte gemäss Schlussresultat der Landeskanzlei 26'217 Stimmen und lag somit 1137 Stimmen vor seiner Kontrahentin Sandra Sollberger (SVP). Das absolute Mehr lag bei 24'887 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 34.3 Prozent.

Bisherige mit soliden Resultaten

Die bisherigen Regierungsmitglieder haben sich wacker geschlagen. Die meisten Stimmen hat Anton Lauber (Mitte) erhalten, auf Platz zwei folgt Isaac Reber (Grüne), gefolgt von Kathrin Schweizer (SP) Monica Gschwind (FDP), die fast gleichauf sind.

Für die fünf Sitze in der Regierung stellten sich acht Kandidierende zur Wahl.

Äusserst knappes Rennen

1 / 3 Legende: Mit über 26'000 Stimmen schafft Thomi Jourdan den Sprung in die Regierung des Kantons Basellandschaft. Twitter/thomijourdan 2 / 3 Legende: Sandra Sollberger von der SVP verpasst die Wahl überraschend – sie landet auf dem sechsten Platz. Keystone / Alessandro della Valle 3 / 3 Legende: Grosse Überraschung: Die Baselbieter Regierung rückt in die Mitte. zvg

Im Wahlkampf ist die SVP-Kandidatin unter Druck geraten. Sie führte in den Medien einen zurückhaltenden Wahlkampf, hat zum Beispiel keine eigenen Wahlplakate und mehrere Einladungen zu Wahlpodien abgelehnt. Sie begründete dies unter anderem mit ihrem Pensum als Nationalrätin.

Auf der anderen Seite betrieb Jourdan einen sehr aktiven Wahlkampf. Der 48-Jährige war omnipräsent, sei es auf rund 1000 Plakaten oder einem eigenen Youtube-Kanal.