Der Euroairport Basel-Mülhausen ist wegen eines Bombenalarms evakuiert worden.

Der auf französischem Boden stehende Flughafen ist nur einer von vielen, die in Frankreich wegen Bombendrohungen vorübergehend geschlossen werden mussten.

Eine Flughafensprecherin bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung.

Legende: Der Flughafen Basel-Mulhouse liegt auf französischem Boden. Keystone/ Georgios Kefalas

Weitere Informationen waren vorerst nicht zu erfahren. Eine Serie von Bombendrohungen hält Frankreich nach der Verhängung der höchsten Terrorwarnstufe weiter in Atem. Etliche Regionalflughäfen wurden am Donnerstag wie bereits am Vortag wegen Bombendrohungen zeitweise geräumt. Betroffen waren die Flughäfen in Montpellier, Nantes, Bordeaux und Lille.