Bruno Lifart: «Wenn man einen Sessel mit vier Verletzten sieht, will man zuerst einfach so schnell wie möglich helfen»

«Die Frage nach der Schuld stellt sich momentan nicht. Wenn man einen Sessel mit vier Verletzten sieht, will man zuerst einfach so schnell wie möglich helfen», sagt Lifart.

Bruno Lifart, VR-Delegierter der Stoosbahnen, gibt an, dass es dem Fahrer des Pistenfahrzeugs nicht gut gehe. Auch andere Mitarbeiter seien sehr betroffen.

Florian Grossmann: «Der Sesselabsturz steht in Zusammenhang mit einem gespannten Seil von einem Pistenfahrzeug»

Die vier verletzten Personen seien sowohl in Spitäler im Kanton Schwyz wie auch in spezialisierte Krankenhäuser ausserhalb des Kantons gebracht worden.

Laut bisherigen Ermittlungen waren drei Sessel ins Unglück involviert. Der mittlere sei dann zu Boden gestürzt, so der Polizeisprecher.

Grossmann ruft anwesende Medienschaffende zu Fragen auf. Er bestätigt, dass das Windenseil des Pistenfahrzeugs gespannt gewesen sei, weil die Maschine am Berg im Einsatz stand und befestigt hätte sein müssen.

11:13

Unfallursache: Gespanntes Windenseil

Der Vierersessel sei mit einem gespannten Windenseil eines Pistenfahrzeugs kollidiert und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie es so weit habe kommen können, sei in Abklärung.