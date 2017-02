In dieser Session müssen sich beide Kammern über die Reform der Altersvorsorge einigen. Heute ist der Nationalrat am Zug. Verfolgen Sie die Debatte jetzt live.

Bis zum Ende der Frühjahrssession muss die Altersvorsorge 2020 bereinigt sein.

Heute zeigt sich, ob der Nationalrat dem Ständerat entgegenkommt oder nicht.

Zankapfel ist der AHV-Zuschlag zur Kompensation der Einbusse bei der 2. Säule.

Der Nationalrat berät heute bis um 13 Uhr über die Reform der Altersvorsorge. In einem ersten Teil geht es um Hinterlassenen- und Kinderrenten, danach um die Stabilisierungsregel und erst zuletzt um den umstrittenen AHV-Zuschlag von 70 Franken. Der Ständerat ist nächste Woche wieder am Zug.

Der Graben zwischen National- und Ständerat ist tief. Im Zentrum steht die Frage, wie die Rentenausfälle in der zweiten Säule ausgeglichen werden sollen. Diese entstehen durch die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes um 0,8 Prozent.

Zusatzinhalt überspringen Ja zu «drittem Weg» Die zuständige Kommission empfiehlt dem Nationalrat mit 13 zu 12 Stimmen, am sogenannten «dritten Weg» zur Kompensation der tieferen Renten festzuhalten. So sollen die Jüngeren weniger hohe Sparbeiträge bezahlen müssen und der Koordinationsabzug soll ganz aufgehoben werden.

SP, CVP und BDP, die im Ständerat die Mehrheit stellen, wollen einen Zuschlag von monatlich 70 Franken auf neue AHV-Renten gewähren. SVP, FDP und GLP, die im Nationalrat dominieren, suchen den Ausgleich innerhalb der zweiten Säule mit dem «dritten Weg» (siehe Box).

Kampf um AHV-Zuschlag von 70 Franken

Für viele Bürgerliche handelt es sich hierbei um eine rote Linie. Lieber wollen sie keine Reform als eine mit einem AHV-Zuschlag. Bisher waren die Fronten unverrückbar.

Doch kurz vor der Schlussrunde scheinen die verhärteten Fronten zu bröckeln: Die Grünliberalen wollen die Reform offenbar um keinen Preis an die Wand fahren.

«In der Schlussabstimmung die 70 Franken schlucken zu müssen, wäre für uns eine sehr bittere Pille», sagte der Zürcher Nationalrat Thomas Weibel im Namen seiner Partei vergangene Woche im «Blick». «Aber wir dürfen die Vorlage nicht scheitern lassen.» Kampflos will die GLP-Fraktion das Feld aber nicht räumen.

Abweichler spielen Zünglein an der Waage

Die GLP setze alles daran, einen Kompromiss ohne die 70 Franken oder zumindest mit einem eingeschränkten Kreis von Bezügern zu finden, so Weibel. Gemäss Vorschlag des Ständerats sollen nämlich alle Neurentner – auch die, die den tieferen Umwandlungssatz bei der Pensionskasse nicht zu spüren bekommen – profitieren.

Die Grünliberalen haben im Nationalrat sieben Sitze. Selbst mit ihren Stimmen käme keine Mehrheit für den Zuschlag zusammen. Den Ausschlag geben könnten bürgerliche Abweichler, die der Versicherungswirtschaft nahe stehen. Wegen des Umwandlungssatzes ist die Reform für die Pensionskassen von vitalem Interesse.

Auch diverse Bauernvertreter könnten kippen. Denn Landwirte haben mehr vom AHV-Zuschlag, da sie oft bei keiner Pensionskasse versichert sind. Mit ihren Stimmen könnte die 70-Franken-Hürde die Schlussabstimmung überstehen.

Weitere Differenzen in der Verhandlungsmasse

Zusatzinhalt überspringen Wenig Rückhalt Der Vorschlag des Ständerats, den sinkenden Mindestumwandlungssatz in der 2. Säule mit einem Zuschlag von 70 Franken pro Monat auf neue AHV-Renten zu kompensieren, findet laut einer Umfrage im Auftrag des «SonntagsBlick» keine Mehrheit in der Bevölkerung. 57 Prozent der Befragten lehnen dies demnach ab.

Nach der heutigen und zwei weiteren Debatten im Parlament – am 7. März ist der Ständerat, am 13. März nochmals der Nationalrat an der Reihe – kommt am Donnerstag der dritten Sessionswoche voraussichtlich die Einigungskonferenz zum Zug. Dass CVP und SP dort die Mehrheit haben, spricht für den AHV-Zuschlag.

Bis es soweit ist, haben die Räte noch weitere Differenzen zu klären. Der sogenannte Interventionsmechanismus – die automatische Erhöhung des Rentenalters bei Schieflage der AHV – gilt als politisch derart chancenlos, dass er wohl nur als Verhandlungsmasse eine Rolle spielt. Einig ist man sich jedoch, dass das Frauenrentenalter auf 65 Jahre erhöht wird. Wiederstand kommt von den Gewerkschaften.

Die letzte Hürde ist allerdings das Volk. Wegen der für die Mehrwertsteuererhöhung nötigen Verfassungsänderung kommt die Vorlage ohnehin an die Urne. Letztmöglicher Abstimmungstermin ist der 24. September 2017. Wenn sich die beiden Räte in dieser Session nicht einigen, droht eine Finanzierungslücke.