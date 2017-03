Zähneknirschen bei Sprecher der GLP-Fraktion

Thomas Weibel von den Grünliberalen kann man das Zähneknirschen, mit dem seine Partei sich zu einem Ja durchgerungen hat, in seinem Votum anhören. Seine Fraktion stimme zu, aber nicht weil sie die Vorlage gut finde, sondern weil die GLP wissen wolle, was das Volk dazu an der Urne sage. Ein Nein wäre ein «zurück auf Feld eins» mit stundenlangen Diskussionen. Es sei aber auch nicht alles schlecht an der Reform, etwa die Angleichung des Rentenalters sei ein positiver Aspekt.