Auch Bauern sparen

Die Subventionen 2018 bis 2021 für die Landwirtschaft sind geregelt. Der Nationalrat folgt dem Kompromiss des Ständerats, womit 13,56 Mrd. Franken zur Verfügung stehen, 232 Mio. weniger als in der aktuellen Periode. An Direktzahlungen gehen 11,250 Mrd., an Produktion und Absatz 1,747 Mrd. und an Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 563 Mio..