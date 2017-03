«Der Entscheid ist politisch konsequent. Wenn der Ständerat dem Nationalrat folgt (was zu erwarten ist), dann ratifiziert die Schweiz das Klimaabkommen, für das sie sich bisher stark engagiert hat. Der Entscheid ist auch ökologisch und ökonomisch konsequent, denn die Schweiz ist überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen – seit Mitte des letzten Jahrhunderts ist die Jahresdurchschnittstemperatur in der Schweiz um 1,8 Grad Celsius gestiegen – rund doppelt so viel wie im globalen Mittel (etwa 0,85 Grad). Die Schweiz hat also alles in allem auch ökonomische Interessen daran, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen.

Die Ratifikation des Pariser Klimaabkommens ist aber nur ein Zwischenschritt: Viel entscheidender und umstrittener wird sein, wie die Schweiz ihre eigenen CO2-Reduktionsziele erreicht. Ob sich Energieministerin Doris Leuthard mit ihren Umsetzungsvorschlägen – die Klimaschützern notabene nicht genügend weit gehen – durchsetzt, ist angesichts der bürgerlichen Skepsis im Parlament äusserst fraglich.»