Spielfreude im Land behalten: Der Nationalrat will darum den Geldsegen ab einer Million Franken nicht antasten.

Darum geht es: Die Frage der Besteuerung von Gewinnen aus Lotto- und Totospielen ist einer der letzten Streitpunkte im neuen Geldspielgesetz. Heute müssen Gewinne über 1000 Franken als Einkommen versteuert werden. Der Nationalrat hat sich bereits für eine generelle Steuerbefreiung ausgesprochen; er will so die Abwanderung ins Ausland verhindern, damit Bund und Kantonen nicht Einnahmen für AHV und gemeinnützige Zwecke entgehen.

Knackpunkt Online-Spiele: Die kleine Kammer will Gewinne aus Grossspielen sowie zusätzlich aus Spielbanken im Online-Bereich ab einer Million Franken besteuern. Dies sei gerecht gegenüber dem «Büezer», der seinen Lohn versteuern müsse. Dem Bund drohten Steuerausfälle von jährlich 100 Millionen Franken.

So entschied der Nationalrat: Die grosse Kammer hält mit 97:89 Stimmen an der generellen Steuerbefreiung von Spielgewinnen fest. Justizministerin Simonetta Sommaruga warb für die Gleichstellung aller Spielformen und damit im Sinne einer Steuerbefreiung. Das Geschäft geht zurück in den Ständerat.