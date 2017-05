Eine Expertengruppe empfiehlt der Armee die Anschaffung von bis zu 70 neuen Kampfjets plus einem neuen System zur bodengestützten Luftverteidigung (Bodluv).

Die Experten der von Bundesrat Parmelin eingesetzten Gruppe schlagen vier Varianten vor. Je nachdem würde der Kampfjetkauf zwischen vier und 14 Milliarden Franken kosten.

Die Beschaffung soll über das ordentliche Armeebudget abgewickelt werden. Das würde ein Referendum ausschliessen. Gegnern bliebe noch die Möglichkeit einer Initiative.

Zwischen 20 und 70 neue Kampfjets, jeweils verbunden mit einem System der bodengestützten Luftverteidigung, kurz Bodluv: Das sehen die vier Optionen von Bundesrat Guy Parmelins Expertengruppe mit Vertretern von Armee, armasuisse und dem Verteidigungsdepartement (VBS) für ein neues Kampfflugzeug vor.

Die Kosten dafür bewegen sich zwischen vier und 14 Milliarden Franken, inklusive des Luftabwehrsystems gar auf bis zu 18 Milliarden.

Dringender Bedarf zum Schutz des Luftraums

Je nach vorgeschlagener Variante unterscheiden sich die Kosten. Sie reichen von fünf Milliarden Franken mit rund 20 neuen Kampfflugzeugen bis zu 15 bis 18 Milliarden Franken bei der Maximalvariante. Welches Modell die Experten bevorzugen, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Grundsätzlich erachtet die Gruppe den Kauf neuer Kampfjets als dringend, weil die Schweiz sonst alle Fähigkeiten verlieren würde, um ihren Luftraum eigenständig zu schützen. Parallel zur Beschaffung neuer Flugzeuge müsste deshalb auch ein System für die bodengestützte Luftverteidigung evaluiert werden, heisst es im Bericht. Nach der Sistierung des Bodluv-Projekts empfiehlt die Expertengruppe aber zuerst eine Marktanalyse durchzuführen.

Anders als beim Gripen, der über einen Fonds hätte beschafft werden sollen, empfiehlt die Expertengruppe die Finanzierung der Kampfjet-Beschaffung über das ordentliche Armeebudget. Alle anderen Finanzierungsmodelle hätten wirtschaftliche, finanzpolitische und sicherheitspolitische Nachteile.

Hat das Volk das letzte Wort?

Zusatzinhalt überspringen Das Gripen-Debakel Ursprünglich hätten ab 2018 insgesamt 22 Kampfflugzeuge des Typs Gripen des schwedischen Herstellers Saab für 3,1 Milliarden Franken beschafft werden sollen. Am 18. Mai 2014 lehnten aber 53,4 Prozent der Stimmbürger den Kauf an der Urne ab. Nun nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf.

Auch eine Begleitgruppe mit verschiedenen Interessenvertretern, darunter Politiker der Bundesratsparteien, teilt die Auffassung, dass eine Sonderfinanzierung nicht empfehlenswert ist.

Uneinig ist sie sich in der Frage, ob das Volk das letzte Wort haben soll. Eine Mehrheit befürwortet eine ordentliche Beschaffung, wie die Begleitgruppe in ihren Empfehlungen schreibt. Damit wäre ein Referendum ausgeschlossen. Für Gegner bliebe nur die Möglichkeit, eine Initiative zu lancieren.

Offen bleibt schliesslich auch, wie die Schweiz die Kampfjets und die Bodluv-Systeme finanzieren soll. Die Kosten würden in den Jahren zwischen 2023 und 2032 anfallen – just in einem Zeitraum, in dem bei der Armee gemäss Expertenbericht zahlreiche weitere Neuinvestitionen fällig werden. Davon betroffen sind etwa die Artillerie, Kampfpanzer oder Aufklärungsfahrzeuge.