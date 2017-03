Die Reform der Altersvorsorge hat die letzte Hürde im Parlament genommen. Beide Räte hiessen die Vorlage in der Schlussabstimmung gut.

Das Wichtigste in Kürze:

Am letzten Sessionstag standen in beiden Kammern die Schlussabstimmungen an.

Als erstes hat der Ständerat die Annahme der Rentenreform wie erwartet bestätigt.

Auch der Nationalrat stimmte der Vorlage zu. Es war nur noch ein einfaches Mehr nötig.

Am 24. September 2017 kann nun das Stimmvolk an der Urne darüber abstimmen.

Eine Punktlandung legte die Rentenreform «Altersvorsorge 2020» gestern im Nationalrat hin: Der Antrag der Einigungskonferenz erhielt 101 Stimmen – gerade genug, um das qualifizierte Mehr, das wegen der Ausgabenbremse nötig war, zu erreichen. Heute, am letzten Sessionstag, war es an den Räten, den letzten Schritt zu machen und der Vorlage auch noch in der Schlussabstimmung zuzustimmen.

Fast gleiche Stimmenverhältnisse

Im Nationalrat musste die Vorlage, anders als in der Debatte am Donnerstag, heute nur eine einfache Mehrheit erzielen. Das gelang: Dem Bundesgesetz stimmte er mit 100 zu 93 Stimmen zu. Der Mehrwertsteuererhöhung mit 101 zu 92 Stimmen – bei jeweils bei 4 Enthaltungen.

Die Gefahr eines Absturzes auf der Zielgeraden war klein. Doch kommt es alle paar Jahre vor, dass eine Vorlage in der Schlussabstimmung bachab geschickt wird. So ereilte zum Beispiel die Neuauflage der 11. AHV-Revision dieses Schicksal: Sie wurde am 1. Oktober 2010 am Ende der Session vom Parlament versenkt.

Die Volksabstimmung ist für den 24. September 2017 geplant. SVP und FDP haben angekündigt, sich im Abstimmungskampf gegen die Vorlage zu richten. Von CVP, BDP und Links-Grün wird sie unterstützt. Eine Ausnahme bilden einzelne welsche und Tessiner Gewerkschafter, die das Rentenalter 65 für Frauen bekämpfen.

Das ändert sich bei einem Ja an der Urne

Nimmt das Volk die Vorlage Ende September an, müssten Frauen ab dem 1. Januar 2018 drei Monate länger arbeiten bis zur Pensionierung als bisher. Das Rentenalter für die Frauen würde dann in Dreimonats-Schritten von 64 auf 65 Jahre ansteigen.

Auch ab dem 1. Januar 2018 würden 0,6 Prozentpunkte mehr Mehrwertsteuer in die AHV fliessen. Die 70 Franken AHV-Erhöhung für Neurentner gäbe es ab 2019 zum ersten Mal. Bei den Pensionskassen sinken mit dem tieferen Umwandlungssatz die Renten. Jedoch erst für Versicherte, die in 20 Jahren in den Ruhestand gehen.