Zuerst einmal gilt hier zu erwähnen, dass von diesem «Kuchen» nur ein winziger Bruchteil an die Privatsender geht. Im Vergleich dazu erhält die SRG über 90 Prozent aller Zwangsgebühren. Mit der Streichung könnten die Menschen künftig selber entscheiden, was sie konsumieren und finanzieren wollen und was nicht. Durch das Interesse an Informationen aus der Region würden gerade regionale Medien sicher aufblühen können.