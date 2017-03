Plädoyer für ein Nein von Alex Kuprecht

Nun ergreift noch einmal Kuprecht das Wort für seine Nein-Minderheit. Er habe einen Vorschlag eingebracht, wie man die 70 Franken in die zweite statt in die erste Säule integriert, sei aber nicht erhört worden. Das wäre billiger gewesen. Das Verheerende sei der Ausbau in der ersten Säule. Bald gingen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Und die Jungen hätten das zu bezahlen. Er klopft auf sein Pult: «Diese Verantwortung bin ich nicht bereit zu übernehmen!»