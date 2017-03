Detailberatung in zwei Blöcke aufgeteilt

In einem ersten Block geht es um die Neuregelung der Kinder- und Hinterlassenenrenten, die Zusatzfinanzierung der AHV via Mehrwertsteuererhöhung und den Interventionsmechanismus, der zu einer automatischen Erhöhung des Rentenalters auf 67 führt, sobald sie AHV in Schieflage gerät.

In einem zweiten Block geht es dann um Ausgleichsmassnahmen in der ersten und zweiten Säule – also um die umstrittenen 70 Franken.