Mit einer überraschenden Video-Botschaft an die Late-Night-Show von James Corden sorgte der Schweizerische Fussballverband (SFV) kurz vor dem nächsten WM-Spiel für Aufmerksamkeit. Darin nimmt Nationaltrainer Murat Yakin den humorvollen Schlagabtausch mit der US-Show auf und verbindet ihn mit einer selbstbewussten Botschaft der Schweizer Nationalmannschaft. Wie die Idee entstanden ist und welche Absicht dahintersteckte, erklärt Adrian Arnold, der Presseprecher des SFV.

Adrian Arnold Sprecher Schweizerischer Fussballverband (SFV) Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Adrian Arnold ist seit 2019 Leiter der Unternehmenskommunikation des Schweizerischen Fussballverbandes. Vorher war er als Bundeshaus-Korrespondent für SRF tätig.

SRF News: Wie ist der SFV auf die Idee gekommen?

Adrian Arnold: Am Mittwoch erhielten wir eine Einladung der Late-Night-Show von James Corden, in der Murat Yakin als Gast auftreten sollte. Dort scheint man ihn bereits mehrfach thematisiert und sich auf humorvolle Weise über seinen Stil und seine Art lustig gemacht zu haben – was wir durchaus ebenfalls mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen haben. Da ein Besuch in der Show zwischen zwei Spielen jedoch nicht möglich war, haben wir beschlossen, zumindest mit einer Video-Botschaft zu reagieren.

Wie kam das Video zustande?

Das Video wurde vor zwei Tagen gedreht. Yakin brauchte kaum 20 Minuten, dann war alles im Kasten. Gedreht wurde im Hotel der Nationalmannschaft, wo wir über eine grosse Halle mit unserem Material verfügen. Dadurch liess sich alles schnell und unkompliziert aufbauen.

Wen wollte man damit über Corden hinaus ansprechen?

Der Text entstand mit dem Fokus auf bestimmte Schweizer Werte, die gleichzeitig auch im Hinblick auf das Spiel Sinn ergeben. Einerseits geht es darum, dass wir präzise arbeiten, in der Abwehr verlässlich sind und hungrig auf den Sieg bleiben. Als Antwort auf das «Bösewicht»-Image sagt Yakin zudem, dass unsere einzige böse Absicht an dieser WM sei, Spiele gewinnen zu wollen. Mit einem Augenzwinkern folgt am Schluss der Hinweis, dass man sich auf dem Feld wiedersehen werde.

Wie sind die Reaktionen bisher ausgefallen?

Bisher sind die Reaktionen durchwegs positiv. Die Spieler haben das Video wohl noch nicht gesehen, da es erst in der vergangenen Nacht ausgestrahlt wurde. Das Ganze passt auch zu unserer Philosophie, die wir während der gesamten WM verfolgen: einerseits voller Fokus und harte Arbeit, andererseits die Freude darüber, an dieser WM dabei zu sein und Fussball spielen zu dürfen. Genau diese Haltung wollten wir mit dem Video zum Ausdruck bringen.

Das Gespräch führte Alexandros Koulouris.