Am Wochenende kann man ab 1000 Metern dem Hochnebel entfliehen. Abseits der Pisten bleibt aber ein Lawinen-Risiko.

Allmählich entspannt sich die Lage. Noch Anfang Woche war die Lawinengefahr mancherorts gar auf der höchsten Stufe. Fürs Wochenende zeichnet sich nun Besserung ab. Und das bei besten Wetterprognosen.

Strahlendes Wetter über dem Nebel

«Wir erwarten Traumwetter in den Bergen», so Sabine Balmer von SRF Meteo. «Es hat generell wenige Wolken. Am Samstag ist es sogar meist wolkenlos.» Der Hochnebel liege auf der Alpennordseite zwischen 800 und 1200 Metern. «Es sind ideale Bedingungen, um dem tristen Grau unter der Nebeldecke zu entfliehen.» Laut dem aktuellen Wetterbericht liegt im Mittelland und an den Voralpen meist zäher Hochnebel.

Lawinengefahr abseits der Piste bleibt

«Die Situation entspannt sich, die Lawinengefahr nimmt ab», sagt Thomas Stucki vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Er geht davon aus, dass am Wochenende in den meisten Gebieten noch mässige Gefahr besteht – das ist die zweite von fünf Gefahrenstufen (siehe Tabelle unten). Die grossen Schneemengen von Anfang Woche im Wallis und dem westlichen Tessin verfestigen sich laut dem aktuellen Lawinenbulletin rasch. Am schwierigsten einzuschätzen bleibt laut Stucki die Situation in Mittelbünden, im Engadin und den Bündner Südtälern.

Doppelte Schneemenge

In dieser Region liegt laut dem Lawinenbulletin fast überall mehr Schnee als sonst um diese Jahrezeit. «Dort können Lawinen noch in einer bodennahen Schwachschicht ausgelöst werden», so Stucki. Im Unterengadin liegt fast die doppelte Schneemenge.

Abseits der Pisten gelten für Wintersportler die üblichen, situationsbezogenen Vorsichtsmassnahmen, so das SLF. Dazu gehört, für die aktuelle Lage das Lawinenbulletin des SLF zu konsultieren, dieses wird jeweils um 8 Uhr und um 17 Uhr aktualisiert.