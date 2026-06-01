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Sommersession 2026 13. AHV-Rente: Nationalrat beharrt auf seiner Finanzierungslösung

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Parlament will Zünden von Böllern schweizweit verbieten
  • Verhärtete Fronten bei der Finanzierung der «Dreizehnten»
  • Innenministerin Baume-Schneider legt die Sicht des Bundesrats dar
  • FDP: «Es kann so nicht weitergehen»
  • GLP will Erwerbstätige nicht weiter belasten
  • Grüne: «Die vernünftige Lösung muss gewählt werden»
  • SVP kritisiert «Pflästerlipolitik» bei AHV-Sanierung
  • SP: «Rentenaltererhöhung als Finanzierung ist keine Option»
  • Mitte spricht sich für Mischlösung aus
  • Mischlösung oder Mehrwehrsteuer? Die Debatte beginnt

Tagesschau, 1.6.2026, 19:30 Uhr

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