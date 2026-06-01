Parlament will Zünden von Böllern schweizweit verbieten

Verhärtete Fronten bei der Finanzierung der «Dreizehnten»

Innenministerin Baume-Schneider legt die Sicht des Bundesrats dar

FDP: «Es kann so nicht weitergehen»

GLP will Erwerbstätige nicht weiter belasten

Grüne: «Die vernünftige Lösung muss gewählt werden»

SVP kritisiert «Pflästerlipolitik» bei AHV-Sanierung

SP: «Rentenaltererhöhung als Finanzierung ist keine Option»

Mitte spricht sich für Mischlösung aus