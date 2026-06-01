AKW-Debatte: Im Nationalrat braucht es heute Sitzfleisch

Jauslin (GLP/AG) fragt FDP nach Haltung zu AKW

«Sowohl-als-auch»: Wasserfallen (FDP/BE) will Strommix

Grüne Gretchenfrage: Wohin mit dem Atommüll?

Bäumle (GLP/ZH) beschäftigen Folgekosten bei Reaktorunfällen

Klares Votum der SP: Rückweisung an den Bundesrat

Wismer-Felder (Mitte/LU): «Transparenz über Kosten und Risiken»

Mitte-Nationalrat fordert Moratorium in AKW-Frage

«Fakten statt Ideologie» argumentiert Christian Imark (SVP/SO)