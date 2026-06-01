Das sind die Entscheide der ersten Sessionswoche

Nationalrat fordert Hotline für Opfer von Cyberangriffen

Parlament verlangt dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen

Ständerat sagt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe

Germann (SVP/SH): «Jetzt stimmen wir doch über die Initiative ab»

Schärfere Wehrpflicht-Regeln für Doppelbürger

Die Kostenfrage und das betretene Schweigen

Moser (GLP/ZH): «Es gibt unterschiedliche Formen von Familien»

FDP-Skepsis: Intellektuell interessant – mehr aber auch nicht