- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Das sind die Entscheide der ersten Sessionswoche
- Nationalrat fordert Hotline für Opfer von Cyberangriffen
- Parlament verlangt dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen
- Ständerat sagt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe
- Germann (SVP/SH): «Jetzt stimmen wir doch über die Initiative ab»
- Schärfere Wehrpflicht-Regeln für Doppelbürger
- Die Kostenfrage und das betretene Schweigen
- Moser (GLP/ZH): «Es gibt unterschiedliche Formen von Familien»
- FDP-Skepsis: Intellektuell interessant – mehr aber auch nicht
- SP: «Man kann eine Abstimmung nicht ‹usgümmele›»