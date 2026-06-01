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Sommersession 2026 Die wichtigsten Entscheide der Woche – der Ticker zum Nachlesen

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Das sind die Entscheide der ersten Sessionswoche
  • Nationalrat fordert Hotline für Opfer von Cyberangriffen
  • Parlament verlangt dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen
  • Ständerat sagt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe
  • Germann (SVP/SH): «Jetzt stimmen wir doch über die Initiative ab»
  • Schärfere Wehrpflicht-Regeln für Doppelbürger
  • Die Kostenfrage und das betretene Schweigen
  • Moser (GLP/ZH): «Es gibt unterschiedliche Formen von Familien»
  • FDP-Skepsis: Intellektuell interessant – mehr aber auch nicht
  • SP: «Man kann eine Abstimmung nicht ‹usgümmele›»

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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