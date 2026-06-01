- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Keine Krankenversicherung für ausländische Inhaftierte
- Sozialpartner können kantonale Mindestlöhne künftig übersteuern
- Zwei neue Nationalrätinnen bei Grünen und GLP vereidigt
- Das sind die Themen des Tages
- Nach dem Hockey-Kater: Start zur Sommersession