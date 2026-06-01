- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- GLP will Erwerbstätige nicht weiter belasten
- Grüne: «Die vernünftige Lösung muss gewählt werden»
- SVP kritisiert «Pflästerlipolitik» bei AHV-Sanierung
- SP: «Rentenaltererhöhung als Finanzierung ist keine Option»
- Mitte spricht sich für Mischlösung aus
- Mischlösung oder Mehrwehrsteuer? Die Debatte beginnt
- Finanzierung der 13. AHV: Das Seilziehen der Räte beginnt
- Nationalrat will Shopping für Touristen attraktiver machen
- 20 Millionen Franken für Crans-Montana-Vergleiche bewilligt
- Parlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau