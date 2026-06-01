GLP will Erwerbstätige nicht weiter belasten

Grüne: «Die vernünftige Lösung muss gewählt werden»

SVP kritisiert «Pflästerlipolitik» bei AHV-Sanierung

SP: «Rentenaltererhöhung als Finanzierung ist keine Option»

Mitte spricht sich für Mischlösung aus

Mischlösung oder Mehrwehrsteuer? Die Debatte beginnt

Finanzierung der 13. AHV: Das Seilziehen der Räte beginnt

Nationalrat will Shopping für Touristen attraktiver machen

20 Millionen Franken für Crans-Montana-Vergleiche bewilligt