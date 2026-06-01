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Sommersession 2026 Jetzt live: Der Nationalrat ringt um die Finanzierung der 13. AHV

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • GLP will Erwerbstätige nicht weiter belasten
  • Grüne: «Die vernünftige Lösung muss gewählt werden»
  • SVP kritisiert «Pflästerlipolitik» bei AHV-Sanierung
  • SP: «Rentenaltererhöhung als Finanzierung ist keine Option»
  • Mitte spricht sich für Mischlösung aus
  • Mischlösung oder Mehrwehrsteuer? Die Debatte beginnt
  • Finanzierung der 13. AHV: Das Seilziehen der Räte beginnt
  • Nationalrat will Shopping für Touristen attraktiver machen
  • 20 Millionen Franken für Crans-Montana-Vergleiche bewilligt
  • Parlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau

Tagesschau, 1.6.2026, 19:30 Uhr

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