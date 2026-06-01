Feierabend in Bundesbern – bis morgen!

Nachrichtendienstgesetz schafft erste Hürde

Nachrichtendienst soll mittels KI Profile erstellen dürfen

NDB erhält mehr Mittel gegen Desinformation aus dem Ausland

Nationalrat will Kompetenzen des NDB ausweiten

Nationalrat diskutiert neue Kompetenzen für Nachrichtendienst

Nationalrat will Gewaltopfer besser unterstützen

Parlament sagt Ja zu digitalem Führerausweis

«Tag der Tracht» im Bundeshaus