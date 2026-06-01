- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Feierabend in Bundesbern – bis morgen!
- Nachrichtendienstgesetz schafft erste Hürde
- Nachrichtendienst soll mittels KI Profile erstellen dürfen
- NDB erhält mehr Mittel gegen Desinformation aus dem Ausland
- Nationalrat will Kompetenzen des NDB ausweiten
- Nationalrat diskutiert neue Kompetenzen für Nachrichtendienst
- Nationalrat will Gewaltopfer besser unterstützen
- Parlament sagt Ja zu digitalem Führerausweis
- «Tag der Tracht» im Bundeshaus
- Ständerat ist gegen Zugang zu Mobilitätsdaten der Bevölkerung