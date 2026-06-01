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Sommersession 2026 Mehr Macht für den Nachrichtendienst +++ Beratungen beendet

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Feierabend in Bundesbern – bis morgen!
  • Nachrichtendienstgesetz schafft erste Hürde
  • Nachrichtendienst soll mittels KI Profile erstellen dürfen
  • NDB erhält mehr Mittel gegen Desinformation aus dem Ausland
  • Nationalrat will Kompetenzen des NDB ausweiten
  • Nationalrat diskutiert neue Kompetenzen für Nachrichtendienst
  • Nationalrat will Gewaltopfer besser unterstützen
  • Parlament sagt Ja zu digitalem Führerausweis
  • «Tag der Tracht» im Bundeshaus
  • Ständerat ist gegen Zugang zu Mobilitätsdaten der Bevölkerung

Tagesschau, 1.6.2026, 19:30 Uhr

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