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Sommersession 2026 Neubauverbot für AKW auf der Kippe: Entscheid erst nächste Woche

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Parlamentsberatungen für heute beendet
  • Entscheid zu «Blackout-Initiative» vertagt
  • Nationalrat will Lagerfrist für eingefrorene Eizellen verlängern
  • Ständerat will keine Ausweitung der Sonntagsverkäufe
  • Finanzierung der 13. AHV-Rente muss in die Einigungskonferenz
  • «Lädele» am Sonntag? Der Ständerat beginnt seine Debatte
  • 13. AHV-Rente: Linke Selbstbefragung – bürgerliche Attacke
  • Greenpeace projiziert den «Schrei» als Protest aufs Bundeshaus
  • Guten Morgen aus Bundesbern!
  • «Blackout» im Bundeshaus – morgen geht's weiter

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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