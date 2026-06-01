- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Parlamentsberatungen für heute beendet
- Entscheid zu «Blackout-Initiative» vertagt
- Nationalrat will Lagerfrist für eingefrorene Eizellen verlängern
- Ständerat will keine Ausweitung der Sonntagsverkäufe
- Finanzierung der 13. AHV-Rente muss in die Einigungskonferenz
- «Lädele» am Sonntag? Der Ständerat beginnt seine Debatte
- 13. AHV-Rente: Linke Selbstbefragung – bürgerliche Attacke
- Greenpeace projiziert den «Schrei» als Protest aufs Bundeshaus
- Guten Morgen aus Bundesbern!
- «Blackout» im Bundeshaus – morgen geht's weiter