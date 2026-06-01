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Sommersession 2026 «Notmassnahme» Kafipause? +++ Ständerat debattiert Heiratsstrafe

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • SP: «Man kann eine Abstimmung nicht ‹usgümmele›»
  • Peter Hegglin (Mitte/ZG): «Situation wurde verschlimmbessert»
  • Bischof: «Die Initiative schafft keine neuen Diskriminierungen»
  • Ständeratspräsident mit guter und schlechter Nachricht
  • Darum lehnt die Kommission die Mitte-Initiative ab
  • Das Mitte-Modell zur Abschaffung der Heiratsstrafe
  • Damit befasst sich heute das Parlament
  • Feierabend in Bundesbern – bis morgen!
  • Nachrichtendienstgesetz schafft erste Hürde
  • Nachrichtendienst soll mittels KI Profile erstellen dürfen

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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