SP: «Man kann eine Abstimmung nicht ‹usgümmele›»

Peter Hegglin (Mitte/ZG): «Situation wurde verschlimmbessert»

Bischof: «Die Initiative schafft keine neuen Diskriminierungen»

Ständeratspräsident mit guter und schlechter Nachricht

Darum lehnt die Kommission die Mitte-Initiative ab

Das Mitte-Modell zur Abschaffung der Heiratsstrafe

Damit befasst sich heute das Parlament

Feierabend in Bundesbern – bis morgen!

Nachrichtendienstgesetz schafft erste Hürde