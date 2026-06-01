- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- SP: «Man kann eine Abstimmung nicht ‹usgümmele›»
- Peter Hegglin (Mitte/ZG): «Situation wurde verschlimmbessert»
- Bischof: «Die Initiative schafft keine neuen Diskriminierungen»
- Ständeratspräsident mit guter und schlechter Nachricht
- Darum lehnt die Kommission die Mitte-Initiative ab
- Das Mitte-Modell zur Abschaffung der Heiratsstrafe
- Damit befasst sich heute das Parlament
- Feierabend in Bundesbern – bis morgen!
- Nachrichtendienstgesetz schafft erste Hürde
- Nachrichtendienst soll mittels KI Profile erstellen dürfen