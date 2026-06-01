Parlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau

Nationalrat heisst mehr Geld für EU-Forschungsprogramme gut

Nationalrat: Bundesrechnung gibt trotz schwarzer Zahlen zu reden

Räte wollen Landesversorgung in Krisenzeiten stärken

Das steht heute auf dem Programm

Die Beratungen sind beendet

Parlament nimmt ausländische Online-Händler in die Pflicht

Nationalrat heisst Wiederaufbau-Abkommen mit Ukraine gut

Parlament will HPV-Impfungen stärker vorantreiben