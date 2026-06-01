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Sommersession 2026 Parlament will Landesversorgung in Krisenzeiten stärken

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Parlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau
  • Nationalrat heisst mehr Geld für EU-Forschungsprogramme gut
  • Nationalrat: Bundesrechnung gibt trotz schwarzer Zahlen zu reden
  • Räte wollen Landesversorgung in Krisenzeiten stärken
  • Das steht heute auf dem Programm
  • Die Beratungen sind beendet
  • Parlament nimmt ausländische Online-Händler in die Pflicht
  • Nationalrat heisst Wiederaufbau-Abkommen mit Ukraine gut
  • Parlament will HPV-Impfungen stärker vorantreiben
  • Ständeratspräsident Engler würdigt Eishockey-Nati

Tagesschau, 1.6.2026, 19:30 Uhr

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