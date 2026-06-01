- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Die Sessionswoche geht zu Ende
- Nationalrat lehnt Heimabgabe von Armeemunition ab
- Lange Debatte, kein Entscheid zu Ständemehr bei EU-Verträgen
- Nach Babynahrungsskandal: Ständerat fordert raschere Rückrufe
- Ständerat will Bauern für Seuchenprävention entschädigen
- Was wurde an der Sommersession entschieden, besprochen, gestopft?
- Weg frei für elektronische Arztrezepte
- Ständerat debattiert über Ständemehr für EU-Verträge
- Räte einigen sich auf Sanierungsverfahren für hoch Verschuldete
- Parlament will besseren Kündigungsschutz für Adoptivmütter