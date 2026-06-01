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Sommersession 2026 Ständemehr bei EU-Verträgen? Der Elefant bleibt (vorerst) im Raum

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Die Sessionswoche geht zu Ende
  • Nationalrat lehnt Heimabgabe von Armeemunition ab
  • Lange Debatte, kein Entscheid zu Ständemehr bei EU-Verträgen
  • Nach Babynahrungsskandal: Ständerat fordert raschere Rückrufe
  • Ständerat will Bauern für Seuchenprävention entschädigen
  • Was wurde an der Sommersession entschieden, besprochen, gestopft?
  • Weg frei für elektronische Arztrezepte
  • Ständerat debattiert über Ständemehr für EU-Verträge
  • Räte einigen sich auf Sanierungsverfahren für hoch Verschuldete
  • Parlament will besseren Kündigungsschutz für Adoptivmütter

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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