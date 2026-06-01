Die Sessionswoche geht zu Ende

Nationalrat lehnt Heimabgabe von Armeemunition ab

Lange Debatte, kein Entscheid zu Ständemehr bei EU-Verträgen

Nach Babynahrungsskandal: Ständerat fordert raschere Rückrufe

Ständerat will Bauern für Seuchenprävention entschädigen

Was wurde an der Sommersession entschieden, besprochen, gestopft?

Weg frei für elektronische Arztrezepte

Ständerat debattiert über Ständemehr für EU-Verträge

Räte einigen sich auf Sanierungsverfahren für hoch Verschuldete