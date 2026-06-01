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Sommersession 2026 Ständeratspräsident tröstet Hockey-Nati – und sich selbst

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat heisst Wiederaufbau-Abkommen mit Ukraine gut
  • Parlament will HPV-Impfungen stärker vorantreiben
  • Ständeratspräsident Engler würdigt Eishockey-Nati
  • Keine Krankenversicherung für ausländische Inhaftierte
  • Sozialpartner können kantonale Mindestlöhne künftig übersteuern
  • Zwei neue Nationalrätinnen bei Grünen und GLP vereidigt
  • Das sind die Themen des Tages
  • Nach dem Hockey-Kater: Start zur Sommersession

Arena, 29.5.2026, 22:25 Uhr

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