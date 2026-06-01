Ständerat debattiert über Ständemehr für EU-Verträge

Räte einigen sich auf Sanierungsverfahren für hoch Verschuldete

Parlament will besseren Kündigungsschutz für Adoptivmütter

13. AHV-Rente: Ständerat gibt Zustimmung zu Finanzierungsmodell

Schweiz führt landesweite Betreibungsauskunft ein

Guten Morgen aus Bern!

Wir verabschieden uns – für heute

Traurige Nachricht während der Session: Jean Ziegler ist tot

Ständerat will Ausbau des Stromnetzes beschleunigen