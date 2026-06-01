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Sommersession 2026 Stimmungstest im Stöckli: Streit ums Ständemehr bei EU-Verträgen

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat debattiert über Ständemehr für EU-Verträge
  • Räte einigen sich auf Sanierungsverfahren für hoch Verschuldete
  • Parlament will besseren Kündigungsschutz für Adoptivmütter
  • 13. AHV-Rente: Ständerat gibt Zustimmung zu Finanzierungsmodell
  • Schweiz führt landesweite Betreibungsauskunft ein
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Wir verabschieden uns – für heute
  • Traurige Nachricht während der Session: Jean Ziegler ist tot
  • Ständerat will Ausbau des Stromnetzes beschleunigen
  • Nationalrat räumt Ehegatten Vorkaufsrecht für Bauernbetriebe ein

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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