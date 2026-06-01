Die Beratungen sind beendet

Parlament nimmt ausländische Online-Händler in die Pflicht

Nationalrat heisst Wiederaufbau-Abkommen mit Ukraine gut

Parlament will HPV-Impfungen stärker vorantreiben

Ständeratspräsident Engler würdigt Eishockey-Nati

Keine Krankenversicherung für ausländische Inhaftierte

Sozialpartner können kantonale Mindestlöhne künftig übersteuern

Zwei neue Nationalrätinnen bei Grünen und GLP vereidigt

Das sind die Themen des Tages