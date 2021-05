Die Entscheide vom Montag, 31. Mai

Betreibungsregister «säubern» geht nicht: Der fünfjährige Eintrag ins Betreibungsregister bleibt – auch wenn die Schuld getilgt ist. Im Gegensatz zum Nationalrat hat der Ständerat eine Motion abgelehnt, die die automatische Löschung aus dem Register verlangte, sobald das geschuldete Geld bezahlt ist. Die Mehrheit war der Ansicht, die Anpassung würde zu einer Verwässerung der Aussagekraft der Betreibungsauskunft führen. Zudem sei mit einer schlechteren Zahlungsmoral der Schuldner zu rechnen.

Gesetzespaket gegen «Konkursreiterei»: Ein Bündel an Gesetzesänderungen soll missbräuchliche Konkurse erschweren. So sollen beispielsweise die Kommunikation zwischen verschiedenen Ämtern verbessert und Tätigkeitsverbote besser durchgesetzt werden können.

Der Ständerat hat als Erstrat der entsprechenden Vorlage mit 41 zu 1 Stimme bei 2 Enthaltungen klar zugestimmt. Nun ist der Nationalrat am Zug.

Parlament will mehr Transparenz bei Parteispenden: Das Parlament will eine transparentere Politikfinanzierung. Ab einer Höhe von 15'000 Franken müssen Beiträge an Parteien und Komitees künftig offengelegt werden. Der Ständerat hat sich oppositionslos dem Nationalrat angeschlossen. Der Trägerverein der Transparenzinitiative hatte den bedingten Rückzug angekündigt, sollten die Schwelle von 15'000 Franken und die Stichprobenkontrolle unterstützt werden. Dieses Kriterium ist nun erfüllt.

Befreiung der Schweizergarde von der Wehrpflichtersatzabgabe: Nationalrat Jean-Luc Addor (SVP/VS) hat eine Parlamentarische Initiative eingereicht, die fordert, dass Schweizergardisten für die Dauer ihres Dienstes im Vatikan keine Wehrpflichtersatzabgabe mehr bezahlen müssen.

Die Sicherheitspolitischen Kommissionen (SIK) beider Räte unterstützen eine solche Ausnahmeregelung; Bundesrat und Minderheiten in den Kommissionen sind dagegen. Im Nationalrat wurde das Vorhaben knapp, mit 86 Ja- zu 89 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen, abgelehnt. Nun ist der Ständerat am Zug.

Wird die Kohäsionsmilliarde deblockiert? Box aufklappen Box zuklappen Die abgebrochenen Verhandlungen zum Rahmenabkommen sind offiziell nicht traktandiert. SP und GLP wollen jedoch wissen, wie es weitergehen soll, was der Plan B des Bundesrats ist. Im Gespräch sei auch ein EWR oder gar ein EU-Beitritt, sagt SRF-Bundeshausredaktorin Christa Gall. Auch für Diskussionen in Wandelhalle sorgen wird die Kohäsionsmilliarde, deren Auszahlung der Bundesrat auf Wunsch des Parlaments zurückhält. Eine Deblockade sei in dieser Session aber nicht zu erwarten. Denn eine solche stehe nicht auf dem Programm. Da die Zahlung Teil der bundesrätlichen Deeskalationsstrategie gegenüber der EU sei, würde wohl in der Herbstsession die Mehrheit der Parteien dafür sein, dass man die Auszahlung deblockiere. «Im Gespräch ist auch eine Aufstockung des Betrages.»

Leicht gelockertes Corona-Regime: Strahlender Sonnenschein, täglich steigende Temperaturen – und mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen durchweht ein Wind der Freiheit auch das Bundeshaus: Nationalratspräsident Andreas Aebi läutete um 14.30 Uhr die Sommersession ein und erläuterte das Regelwerk des Ratsbetriebs in der «Stabilisierungsphase», die der Bundesrat ausgerufen hatte: Am Sitzplatz herrscht keine Maskenpflicht mehr und das Ratsrestaurant ist nun für Ratsmitglieder und Gäste wieder zugänglich.

Erneut Coronatests für Ratsmitglieder: Im Bundeshaus werden wie in der letzten Session regelmässige Corona-Spucktests angeboten. In der Frühlingssession war ein Parlamentarier positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Das Angebot sei freiwillig, sagte Nationalratspräsident Andreas Aebi. Vollständig Geimpfte sowie Genesene bräuchten sich nicht testen zu lassen.

Erste von drei Sessionswochen beginnt: Im Bundeshaus startet heute die Sommersession der Eidgenössischen Räte. Sie dauert bis am 18. Juni. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier befassen sich unter anderem mit der AHV-Reform, dem Tabakproduktegesetz und verschiedenen Volksinitiativen.

Die Coronapolitik steht auch zu Debatte. Die SVP fordert die Aufhebung der «besonderen Lage» und hat eine ausserordentliche Session dazu verlangt.