Um den Ansturm an Velo-Reisenden zu bewältigen, hat die SBB über Ostern eine Reservationspflicht eingeführt.

Sie sind in diesen Tagen in Massen unterwegs: die Velofahrerinnen und Velofahrer. Besonders seit Beginn der Pandemie boomen die Zweiräder – was auch die SBB beschäftigt: Um den Ansturm der vielen Velos zu bewältigen, hat sie nun von Freitag bis Sonntag eine Reservationspflicht eingeführt.

Viele Velofahrerinnen und Velofahrer fühlen sich vor den Kopf gestossen: «Es ist mühsam. Vor allem, wenn man spontan etwas machen will. Es ist nicht gerechtfertigt», sagt etwa Franz Thoma, der am Karfreitag sein Fahrrad auf den Zug mitnahm.

Zwei Franken zusätzlich

Die Reservation kostet zwei Franken – zusätzlich zum Ticket, das für Velos schon lange gekauft werden muss. Der Vorteil: Man hat einen Platz für sein Fahrrad auf sicher.

Wir fordern, dass die SBB genügend Transportkapazitäten schafft.

Die SBB sagt, sie könne nur dank der Reservationspflicht den Boom bei den Velos bewältigen. Die Velo-Anhängerinnen und Anhänger wehren sich dagegen.

Eine Petition mit über 40'000 Unterschriften verlangt, die Reservationspflicht wieder abzuschaffen – und: mehr Platz für Velos in Zügen. «Wir fordern, dass die SBB genügend Transportkapazitäten schafft, damit die Reservationspflicht nicht mehr nötig ist», sagt Andreas Gautschi vom VCS.

Es gibt Grenzen, das Rollmaterial ist limitiert.

Ottavia Masserini, Mediensprecherin SBB, entgegnet: «Wir haben schon Züge verlängert. Letztes Jahr schon, und wir tun dies auch wieder. Doch es gibt Grenzen, das Rollmaterial ist limitiert.»

Den Platz auf sicher

Nicht alle Velo-Kundinnen und Kunden ärgern sich. Roman Helg und Seraina Tschuor, die für die Ostertage ins Tessin gefahren sind, sind froh um den fest reservierten Veloplatz: «Es ist super organisiert. Kein Stress», findet Tschuor. «Ich finde es positiv: Man kann das Velo abgeben und hat einen fixen Platz», fügt Helg an.

In der Vergangenheit waren die beiden auch schon auf einem Bahnhof zurückgelassen worden – weil es keine Plätze für ihre Velos mehr gab.

Nach dem Intercity ins Tessin müssen sie in Bellinzona übrigens auf den Regionalzug umsteigen. Dort müssen sie fürs Velo zwar nicht reservieren – aber stattdessen einen Platz suchen.