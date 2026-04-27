- Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Die Beratungen sind zu Ende
- Nationalrat will Herstellergarantie für direkt importierte Autos
- Gutverdienende sollen Arbeitszeit nicht mehr erfassen müssen
- Verfolgung von Fahrenden: «Verbrechen gegen die Menschlichkeit»
- Erklärungen des Nationalrats häufen sich
- «... dann weiss ich: Manuel, du bist alt»
- Sechs neue Nationalratsmitglieder haben ihr Amt angetreten
- Pflegende machen Druck bei Umsetzung von Initiative
- Die wichtigsten Themen der Sondersession
- Start zur Sondersession in Bern
Quellen: SRF, Agenturen