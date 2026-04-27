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Sondersession 2026 Zum Auftakt: Gleich sechs neue Nationalratsmitglieder vereidigt

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27.04.2026, 14:17

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  • Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Sechs neue Nationalratsmitglieder haben ihr Amt angetreten
  • Pflegende machen Druck bei Umsetzung von Initiative
  • Die wichtigsten Themen der Sondersession
  • Start zur Sondersession in Bern

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 26.04.2026, 19:30 Uhr;liea

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