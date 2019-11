Nach zwölf Jahren an der Spitze der SP gibt Christian Levrat im Frühling 2020 das Amt des Parteipräsidenten ab. Der Druck, dass künftig eine Frau die Partei führt, sei sicher gross, sagt SRF-Inlandredaktor Max Akermann.

«In der SP sind die Frauen in wichtigen Positionen zwar gut vertreten, seit Christiane Brunner gab es aber keine Präsidentin mehr», so Akermann. Ausserdem besetzt Roger Nordmann, ein Mann aus der Romandie, das Fraktionspräsidium, den zweitwichtigsten Posten in der nationalen Partei.

Braucht es eine Frau an der SP-Spitze? Wen wünschen Sie sich an der Spitze der SP? Ja, auf Christian Levrat muss eine Frau als SP-Präsidentin folgen. Ja, auf Christian Levrat muss eine Frau als SP-Präsidentin folgen. % Nein, auf das Geschlecht kommt es nicht an. Es soll nur die Leistung zählen. Nein, auf das Geschlecht kommt es nicht an. Es soll nur die Leistung zählen. % Eine Doppelspitze aus Mann und Frau wäre wünschenswert. Eine Doppelspitze aus Mann und Frau wäre wünschenswert. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Eine Frau aus der Deutschschweiz hätte deshalb sicher gute Chancen, SP-Präsidentin zu werden. Als künftige SP-Präsidentin wird Mattea Meyer (ZH) gehandelt. Die 32-Jährige schaffte die Wiederwahl als Nationalrätin und war von 2009 bis 2013 Juso-Vizepräsidentin. Vor ihrer ersten Wahl in den Nationalrat im Jahr 2015 war sie Kantonsrätin im Kanton Zürich.

Im Gespräch als SP-Präsidentin ist zudem Flavia Wasserfallen (BE). Sie folgte im Mai 2018 als Nationalrätin auf Evi Allemann, die in den Berner Regierungsrat gewählt wurde. Von 2012 bis 2018 war Wasserfallen zudem zusammen mit Leyla Gül Generalsekretärin der SP. Bis 2012 gehörte die 40-Jährige dem Grossen Rat des Kantons Bern an.

Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für Levrats Nachfolge Bild 1 / 8 Legende: In den Startlöchern steht die Zürcherin Mattea Meyer (Jahrgang 1987). Das «neue Supertalent» der SP, wie sie die NZZ einst bezeichnete, hat soeben die Wiederwahl in den Nationalrat geschafft. Keystone Bild 2 / 8 Legende: Auch ihr Name wird heiss gehandelt: Flavia Wasserfallen (Jahrgang 1979) aus Bern. Im Mai 2018 wurde sie als Nationalrätin vereidigt. Sie folgte auf Evi Allemann, welche in den Regierungsrat gewählt wurde. Keystone Bild 3 / 8 Legende: Min Li Marti (Jahrgang 1974), seit 2015 für den Kanton Zürich im Nationalrat, gibt die linke Wochenzeitung «P.S.» heraus. Keystone Bild 4 / 8 Legende: Eine mögliche Nachfolgerin aus der Ostschweiz wäre Barbara Gysi (Jahrgang 1964). Sie sitzt seit 2011 für die SP St. Gallen im Nationalrat. Und sie ist seit 2012 Vizepräsidentin der SP Schweiz. Keystone Bild 5 / 8 Legende: Ist die Baselbieterin die richtige für den Job? Samira Marti (Jahrgang 1994) ist derzeit Vizepräsidentin SP Baselland und Mitglied des Staatspolitischen Kommission des Nationalrats. Sie war im Dezember 2018 für Susanne Leutenegger Oberholzer in die grosse Kammer nachgerückt. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Nationalrat Cédric Wermuth aus dem Kanton Aargau (Jahrgang 1986): Aus der Wahl zum Ständerat wurde nichts, aber vielleicht schafft der ehemalige Juso-Präsident es an die Spitze der SP? Keystone Bild 7 / 8 Legende: In der Bundesstadt noch wenig bekannt ist der Bündner Jon Pult (Jahrgang 1984). Er ist derzeit Präsident der SP Graubünden und des Vereins Alpen-Initiative und sass acht Jahre im Grossen Rat. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Nadine Masshardt (Jahrgang 1984) hat über Twitter bekanntgegeben, nicht für das Amt zur Verfügung zu stehen. Sie kommt – wie Flavia Wasserfallen – aus Bern. Sie ist Vizepräsidentin der SP-Bundeshausfraktion und leitete den Wahlkampf der SP Schweiz für die Wahlen vom 20. Oktober. Keystone

Als aussichtsreiche Anwärterin auf den Präsidiumsposten gilt auch Barbara Gysi (SG). Seit 2012 ist die studierte Pädagogin Vizepräsidentin der SP Schweiz. Die 55-Jährige sitzt seit 2011 im Nationalrat und ist Präsidentin des Personalverbandes des Bundes (PVB).

«Kein schlechter Moment für einen Rücktritt» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Welchen Kurs wird die SP einschlagen? Es gibt zwei Optionen, sagt Michelle Beyeler, Politologin an der Berner Fachhochschule. SRF SRF News: Ist der Zeitpunkt von Christian Levrats Abgang der richtige? Michelle Beyeler: Es ist kein schlechter Moment, kurz nach den Wahlen zurückzutreten. Das erlaubt der SP eine Nachfolgerin, einen Nachfolger aufzubauen. Sie oder er kann sich einarbeiten und ist dann für die nächsten Wahlen bereit. Was muss der Nachfolger, die Nachfolgerin tun, um die Partei auf Kurs zu halten? Klar, die SP hat bei diesen Wahlen verloren. Doch Levrat hat eigentlich einen guten Job gemacht. Denn die sozialdemokratischen Parteien in vielen anderen Ländern verlieren noch viel stärker. Levrat hat es mit seiner Strategie immerhin geschafft, dass die SP nicht noch mehr verliert. Muss sich die Partei entscheiden, ob sie einen pointiert linken oder einen ähnlich pragmatischen Kurs wie unter Levrat fährt? Genau. Es gibt zwei Positionen: Die einen denken, die Sozialdemokratie kann sich nur dadurch wieder aufrichten, indem sie auf die traditionelle Politik zurückgreift. Und die anderen sagen, der Klassenkonflikt sei so nicht mehr relevant und eine solche Strategie könne deshalb nicht erfolgreich sein. Wie kann die SP die Wahlverluste am besten wieder wettmachen? Es ist schwer zu sagen, wie sich die Partei positionieren soll. Sicher hat sie mit der grünen Partei einen starken Partner auf der linken Seite. Doch ob man das auch in Wähleranteile ummünzen kann, steht noch in den Sternen. Muss zwingend eine Frau den Parteivorsitz übernehmen? Aus meiner Sicht nicht. Es muss aber sicher jemand sein, der Frauen- und Gleichstellungsthemen stark fördert. Das Gespräch führte Daniel Eisner.

Im Raum steht auch der Name Min Li Marti (ZH). Seit 2015 ist die 45-Jährige Nationalrätin. Die Chefredaktorin der linken Schweizer Wochenzeitung «P.S.» ist mit dem grünen Nationalrat Balthasar Glättli verheiratet.

Nadine Masshardt (BE) war ebenfalls im Gespräch, hat inzwischen aber über Twitter bekanntgegeben, dass sie für das SP-Präsidium nicht zur Verfügung steht. Seit 2013 sitzt die 35-Jährige im Nationalrat und ist Vize-Präsidentin der SP-Bundeshausfraktion. Bei den diesjährigen Parlamentswahlen war sie politische Wahlkampfleiterin.