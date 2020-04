Mit dem Coronavirus richtet sich unser Blick auch auf die Wissenschaft. Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach einem Impfstoff und einem Gegenmittel.

Wie lange wird das dauern? Was sind die Schwierigkeiten dabei? Was gibt uns Zuversicht? Der Fachbereich Epidemiologie ist plötzlich in aller Munde. Und wir fragen uns: Welche Rezepte könnten aus wissenschaftlicher Sicht nützen? Stellen Sie jetzt schon Ihre Frage!

Probleme mit dem Login? Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Cookies von Drittanbietern akzeptiert oder weichen Sie auf einen anderen Browser (Firefox, Chrome, Edge) aus.