Der Bund will Kindern bis 12 Jahre das Velofahren auf dem Trottoir erlauben. Die Mehrheit der SRF-User reagiert skeptisch.

Der Vorschlag sorgt für Aufsehen: Der Bundesrat plant, dass Kinder bis 12 Jahren künftig auf dem Trottoir Velo fahren dürfen, wie Tamedia-Zeitungen berichtet hatten. Die entsprechende Erlaubnis soll noch in diesem Jahr erfolgen. In der Kommentarspalte des SRF-Artikels ging es heiss zu und her.

Fahrerlaubnis auf dem Trottoir Sollen Kinder bis 12 Jahre auf Trottoirs mit dem Velo fahren dürfen? Ja, die Pläne des Bundesrats sind sinnvoll. Ja, die Pläne des Bundesrats sind sinnvoll. % Nein, Velos auf Trottoirs sind für Fussgänger zu gefährlich. Nein, Velos auf Trottoirs sind für Fussgänger zu gefährlich. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Auch die entsprechende Umfrage wurde über 4000 Mal angeklickt. 56 Prozent der Befragten finden demnach, dass Velos auf Trottoirs nichts zu suchen haben. 2011 Personen unterstützen das Vorhaben des Bundesrates

Unfälle sind vorprogrammiert.

Die meisten Kommentare betonen, dass die neue Regelung zu mehr Unfällen führen würde. «Völliger Unsinn und dazu gefährlich für alle Fussgänger und die velofahrenden Kinder. Unfälle sind vorprogrammiert», meint Roger-Claude Matthey-Doret.

Auch Jean-Claude Albert Heusser bläst ins gleiche Horn. «Frage mich, wer bei einem Unfall mit einer betagten Person auf dem Trottoir bezahlt?» Auch A. Gasser findet die neue Regelung zu gefährlich. «Velos auf Trottoirs gefährden auch ältere Fussgänger.» Nur geschützte Velowege seien für Kinder sicher, meint B. Häfeli.

Status quo: Wozu das Palaver?

Wozu die ganze Aufregung, findet manch ein Kommentierender. Velofahren auf den Trottoirs sei bereits heutzutage der Fall. «Status quo: Wozu das Palaver? Alt und Jung fahren bei uns schon lange auf dem Trottoir herum», meint etwa Gaston Pfister.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mit dem Velo aufs Trottoir Erlaubnis für Kinder kommt voraussichtlich noch dieses Jahr 04.01.2020 Mit Audio

Lästig werde es für Fussgänger trotzdem bleiben, meint A. Kissling, denn: «Das ist ja jetzt schon so, nur wird es jetzt noch offizialisiert.» Margrit Holzhammer kritisiert ebenfalls, dass immer mehr Velofahrer auf dem Trottoir fahren. «Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene fahren einfach auf dem Trottoir». Ihr Fazit: «Das Trottoir gehört den Fussgängern».

Dazu kommen noch die Kinder mit Trotti, Kinderwagen, die schon fast breit sind wie Autos, Rollstühle und eben Behinderte.

Auf den Trottoirs habe es bereits jetzt zu viele Verkehrsteilnehmer, ist ebenfalls häufig zu lesen. «Jetzt haben wir schon überall die E-Rollerfahrer», so Walter Schwarb. «Ist man sich bewusst, dass sich auf dem Trottoir Leute mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und solche mit Trottinetts bewegen?», meint auch Heinz Hugentobler.

Wenn man sieht, wie rücksichtslos manche Autofahrer an Velofahrern vorbeifahren (auch an Kindern), finde ich diese Regelung absolut sinnvoll.

Doch es gibt auch bejahende Kommentare dazu. Beispielsweise von Tim Bianchi: «Wenn man sieht, wie rücksichtslos manche Autofahrer an Velofahrern vorbeifahren (auch an Kindern), finde ich diese Regelung absolut sinnvoll.» Auch Christian Schipp würde die Massnahme begrüssen. «Das ist eine gute und richtige Massnahme.» Vera Kehrli findet die Regelung ebenfalls sinnvoll, denn: «Ohne Autos in den Städten, müssten Velos nicht auf die Trottoirs».