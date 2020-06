Die Zahl der Corona-Ansteckungen in der Schweiz innert einer Woche ist auf 156 Fälle gestiegen, in der Vorwoche waren es laut BAG noch 131 Fälle. Mittlerweile liegt die Reproduktionszahl R, also die Anzahl Personen, die ein mit dem Coronavirus Infizierter im Durchschnitt ansteckt, wieder über eins bei 1.14, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Jetzt schlägt Matthias Egger, Leiter der nationalen Task Force gegen das Coronavirus, in einem SRF-Interview Alarm. «Wir beobachten, dass die Anzahl Fälle wieder steigt. Das bereitet uns Sorge.» Und: «Eine zweite Wellte könnte in der Schweiz bereits in den nächsten Wochen kommen.»

Die Beschleunigung der Virus-Verbreitung löst auch bei den SRF-Usern Beunruhigung aus. In einer nicht repräsentativen Umfrage befürchten 74 Prozent eine zweite Welle. Mehr als 40'000 Userinnen und User haben an der Umfrage teilgenommen.

Befürchten Sie eine zweite Welle? Ja. 74% Nein. 26%

In der Kommentarspalte zeigen sich die meisten User besorgt über die aktuelle Lage in der Schweiz. «Solange es Menschen gibt, die alles zu easy sehen, wird es nicht vorbei sein», schreibt Userin Patricia Mutaleno. Auch User Daniel Bachmann ist besorgt: «Unsere noch guten Zahlen hängen höchstens noch an einem hauchdünnen Seidenfaden, falls er nicht schon gerissen ist, weil sich die Leute leider zu wenig auf Distanz halten und viele im Irrglauben sind, dass die Pandemie bereits vorbei ist.»

User Werner Gubser ruft die Bevölkerung dazu auf, sich weiter an die Regeln zu halten. «Auf die Zähne beissen und durchhalten! Es ist doch keine Sache, allen Leuten ein wenig auszuweichen und hie und da eine Maske an die Ohren hängen.»

Maskenpflicht gefordert

Viele Kommentatoren sind der Meinung, dass die Zeit für eine generelle Maskenpflicht gekommen sei. «Eine bedingungslose Masken- und Abstandpflicht von zwei Metern ist der einzige Weg, um eine zweite, viel stärkere Welle zu vermeiden und ohne Lockdown weiter leben zu können», meint User Lasek Hottowy.

Auch User Peter Steiner weist auf das wichtige Maskentragen hin: «Fakt ist, dass ein Maskentragen an Orten, wo die Distanzregel nicht eingehalten werden kann (ÖV), das Ansteckungsrisiko signifikant reduziert.»

Kritik an den bürgerlichen Parteien

Auch der Bundesrat und die bürgerlichen Parteien bekommen aufgrund der Lockerungsmassnahmen ihr Fett weg: «Mit bundesrätlich grossspurig-medialen Ankündigungen von Lockerungsmassnahmen ist der Bekämpfung der Pandemie nicht gedient», kommentiert User Arthur Pünter.

User Ernst Boller meint: «Kann das mal jemand Frau Gössi und Herrn Rösti erklären, die nicht müde werden, munter für Lockerungen Stimmung zu machen? Und all jenen, die glauben, Demonstrationen organisieren zu müssen. Ich weiss, die sind leider alle resistent gegen Fakten.»

Forderung nach kommunaler Aufschlüsselung

Einige Kommentatoren beunruhigt die aktuelle Situation nicht. Für User Simon Mathys war immer klar, dass mit den Lockerungen die Fallzahlen wieder ansteigen. «Herr Egger macht auf Panik. Es wurde immer kommuniziert, dass das Contact Tracing bis zu 100 Ansteckungen gut funktioniere. Jetzt hatten wir an einigen Tagen über 30.»

User Renato Longa fordert das BAG auf, die täglichen Fallzahlen auch auf kommunaler Ebene zu veröffentlichen. «Weiss man, dass in unmittelbarer Nähe neue Fälle aufgetreten sind, dann werden die Regeln mit Bestimmtheit strikter eingehalten.» Auch Hanna Streuli würde eine kommunale Aufschlüsselung der Infektionsfälle begrüssen: «Warum wird nicht öffentlich gemacht, wo die Fälle sind?»