Spielerisch entdecken Nutzer mit einem Quiz das Leben in der Schweiz.

Die neue App «together» der SRG enthält Hintergrundinformationen und ist mit einem Newsfeed immer auf dem neusten Stand.

Angeboten werden diese Infos in sieben Sprachen.

Wieso sind die Abfallsäcke in der Schweiz farbig? Wie lange ist die Autobahnvignette gültig? Welche Sprache wird am südlichsten Punkt der Schweiz gesprochen? Was bedeutet «erleichterte Einbürgerung»? Die «together»-App, die alle Unternehmenseinheiten der SRG gemeinsam entwickelt haben, greift Fragen aus dem Alltag auf, gibt Antworten und liefert wertvolles Zusatzwissen.

Der praktische Leitfaden zur Schweiz von SWI swissinfo.ch bildet hierfür die Basis. Im Moment umfasst die Integrations-App 13 Themenbereiche mit rund 300 Fragen. Es ist geplant, die Inhalte laufend zu erweitern.

Im Einklang mit aktuellen politischen Forderungen

So funktioniert das Quiz Das «together»-Quiz kann man entweder allein oder miteinander beziehungsweise gegeneinander spielen. Am Ende jeder Frage erscheinen vertiefende Informationen und weiterführende Links, die sich teilen und speichern lassen. Die Spielresultate können ebenfalls mit Freunden auf Social Media geteilt werden.

Die Angebote der SRG müssen alle Menschen im Land erreichen – auch junge Menschen sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Mit der Lancierung der «together»-App wird der aktuellen politischen Forderung, vermehrt Angebote für diese Publika bereitzustellen, Rechnung getragen.

Gerade das junge Publikum nutzt vornehmlich Computer, Tablets und Smartphones, um sich zu informieren. Entsprechend gestaltet sich auch das neue Angebot: als App, mobil nutzbar und «on demand» jederzeit verfügbar.

Aktive Rolle der Nutzerinnen und Nutzer

Die App richtet sich sowohl an schweizerische als auch ausländische als auch an schweizerische Nutzer, an Neuzuzüger wie Alteingesessene – an alle also, die das Leben in der Schweiz besser kennenlernen oder ihr Wissen darüber testen möchten.

Neben der «together»-App gibt es die Website und ein Facebook-Forum. Dort helfen sich User gegenseitig und leben so das Miteinander in virtueller Form. Über ein Online-Formular können Fragen und Bilder an das «together»-Team geschickt werden. Dadurch ist der kontinuierliche Ausbau der App garantiert.

Der Newsfeed mit SRG-Inhalten ist siebensprachig. Nutzerinnen und Nutzer finden Aktuelles gesammelt an einem Ort und werden mit den zuständigen kantonalen Integrationsbehörden verlinkt. Die «together»-App ist also Quiz und Infoportal in einem. Und dies in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch.

Pilotprojekt bis 2018

Die SRG lanciert die «togehter»-App auf der bestehenden technischen Infrastruktur der «politbox»-App. Letztere wurde von der SRG zu den eidgenössischen Wahlen 2015 lanciert und war ein wichtiges nationales Multimediaprodukt aller SRG-Unternehmenseinheiten (RSI, RTR, RTS, SRF und SWI). Die technische Infrastruktur der «politbox-App» konnte weitgehend übernommen werden.

So liess sich die «together-App» kostengünstig entwickeln beziehungsweise umnutzen. Bis im Juni 2018 befindet sich die «together»-App in einem Pilotbetrieb. Die Konferenz der Chefredaktorinnen und -redaktoren der SRG entscheidet anschliessend über die Zukunft und eine Weiterentwicklung der App.