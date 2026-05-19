Nach Hausbrand in St. Gallen zwei Personen weiterhin vermisst

In der Nacht ist es an der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen zum Vollbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Zwei weitere Personen werden vermisst.

Kurz nach 3:30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem Brand eines Hauses, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten ein Mehrfamilienhaus im Vollbrand und insgesamt 19 Bewohnende angetroffen.

Einige von ihnen konnten das brennende Haus selbständig verlassen. Andere waren auf die Hilfe von Einsatzkräften angewiesen.

Sieben Personen sind laut Polizei leicht und zwei schwer verletzt worden. Eine davon wurde mit Brandverletzungen ins Unispital Zürich geflogen. Die zweite schwerverletze Person hat eine Rauchgasvergiftung erlitten. Auch die übrigen Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Brand Mehrfamilienhaus St. Gallen

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Zwei Bewohnende der Liegenschaft werden noch immer vermisst. Das Mehrfamilienhaus stürzte während der Löscharbeiten ein.

Einsatz dauert an

«Die Feuerwehr versucht aktuell zu verhindern, dass sich der Brand auf das angrenzende Gebäude ausbreiten kann», sagte Polizeisprecher Simon Anderhalden gegenüber SRF.

Im Einsatz standen rund 80 Angehörige der Feuerwehren sowie verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen.

Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht. Der Sachschaden wird derzeit mit mehreren 100'000 Franken angegeben.