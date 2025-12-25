Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Sevelen St. Gallen am Mittwochmorgen sind in einer Wohnung in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote gefunden worden.

Laut der Liechtensteiner Landespolizei handelt es sich dabei um Familienangehörige des zuvor unweit der Grenze aufgefundenen Mannes.

Am Rheinufer in Sevelen, unweit der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein, war am Mittwochmorgen nördlich der alten Rheinbrücke ein Toter aufgefunden worden. Es handelte sich laut der St. Galler Kantonspolizei um einen 41-jährigen Liechtensteiner. Die Liechtensteiner Polizei führte daraufhin weitere Ermittlungen durch. In deren Verlauf wurden in einer Wohnung in der direkt auf der anderen Seite des Rheins liegenden Liechtensteiner Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote aufgefunden.

Legende: Sevelen in der Schweiz und Vaduz in Liechtenstein sind über die Rheinbrücke verbunden. Keystone / GIAN EHRENZELLER

Es handele sich um Angehörige, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sind die Toten der Vater (73), die Mutter (68) und die Schwester (45) des Mannes. Weder die Polizei in St. Gallen noch die in Liechtenstein nannte zunächst Todesursachen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, betonte die Liechtensteiner Polizei.