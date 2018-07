SRF-Bundeshausredaktor Georg Häsler zur Medienkonferenz in Bern: «Rohani hat die Plattform genutzt, um die iranische Position in der Welt äussern zu können. Bundespräsident Berset hat den Dialog deutlich ins Zentrum gestellt. Die Schweiz nimmt ihre Rolle als neutrales Land zwischen den Grossmächten aktiv ein – mutig, aber auf dünnem Eis.»

Legende: Video Kritik an Trumps Migrationspolitik abspielen. Laufzeit 0:41 Minuten.

Kritik an Trumps Migrationspolitik

12:45

Rohani wünscht Nati Glück

Rohani sagt, er und Berset hätten auch über Fussball gesprochen. Der Schweizer Nationalmannschaft wünsche er für das Spiel heute Abend Glück. «Wir haben uns auch über die Leistung der beiden Nationalteams an der Fussball-WM in Russland unterhalten», so Rohani.