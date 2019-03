Der SVP-Mann Pascal Dessauges tritt nicht zum zweiten Wahlgang der Staatsratersatzwahl vom 7. April in der Waadt an.

Das teilte die SVP Waadt am Dienstag mit.

Damit ist der Weg frei für eine stille Wahl von SP-Kandidatin Rebecca Ruiz.

Dessauges wurde am Sonntag Zweiter, deutlich hinter Ruiz. «Mit fast 13'000 Stimmen Rückstand sind unsere Chancen auf einen Erfolg fast Null», erklärte er vor der Presse in Lausanne.

Einzige Kandidatin

Die Frist für die Listeneinreichung für die Stichwahl am 7. April läuft heute um 12 Uhr ab. Der CVP-Kandidat Axel Marion, der am Sonntag 6 Prozent der Stimmen erhalten hatte, kündigte an, dass er nicht an der Stichwahl teilnehmen wird.

Die Sozialdemokratin Rebecca Ruiz dürfte somit als einzige Bewerberin für den Sitz des abtretenden SP-Staatsrats Pierre-Yves Maillard im Rennen verbleiben und könnte so in stiller Wahl gewählt werden.