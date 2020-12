Feststimmung im Bundeshaus – Kopfschütteln in der SRF-Community

Am ersten Dezember wurde SVP-Bundesrat Ueli Maurer 70. Jahre alt. Als Überraschung gab es vom Parlament während der Session unter anderem Gesang, Ballons und Umarmungen. Einen Tag zuvor gab es im Bundeshaus zu Ehren vom neuen Ständerats-Präsidenten Alex Kuprecht ein Blasmusik-Konzert. Und dies in Zeiten von Abstand halten und dem Verzicht auf Feiern oder gemeinsamem Musizieren. Für die SRF-Community sorgen die beiden Feiern für Kopfschütteln und hitzige Diskussionen.

Wo bleibt die Glaubwürdigkeit?

In einer nicht-repräsentativen Umfrage finden 86 Prozent der Teilnehmenden, diese Aktionen gingen gar nicht. Nur 14 Prozent finden die beiden Feiern «nicht so schlimm». Rund 15'000 Stimmen wurden abgegeben.

Was halten Sie vom Ständchen im Parlament? Geht gar nicht! 86%. Finde ich nicht so schlimm. 14%.

Einer, der die Gesangseinlagen nicht so schlimm findet, ist Werner Kessler: «Jetzt seid mal nicht so kleinlich, sie waren ja unter ihresgleichen und für kurze Zeit einmal diesen Corona-Druck mit Unterhaltung vergesslich machen, ergibt noch keinen Weltuntergang.» Ganz anders sieht es Alois Amrein: «Die Parlamentarier lassen offensichtlich keine Gelegenheit offen, um sich lächerlich und unglaubwürdig zu machen. Offensichtlich wollen sie mit schlechtem Beispiel vorangehen.»

Alle Chorproben sind wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos abgesagt und dann singt unsere Gesetzgebungsinstanz einfach übers Plexiglas hinweg.

Julian Schmid ermahnt seine Mit-User aber trotzdem am bestehenden Schutzkonzept festzuhalten: «Ich finde nicht, dass das ein Grund für uns ist, die Regeln nicht mehr selbst einzuhalten.»

Wer hat diese Feiern bewilligt?

Gross diskutiert wird auch die Frage nach der Bewilligung. Die Musiker konnten ja nicht einfach so ins Parlament spazieren, meint beispielsweise René Muhmenthaler: «Und was haben sich die Personen, die das bewilligt haben, dabei gedacht? War ihnen etwa nicht klar, was diese Sache auslösen würde?»

Ein Fall von Doppelmoral?

Besonders kritisiert wird das Parlament aber, weil es sich und die Bevölkerung laut einigen SRF-Usern mit ungleichen Ellen misst. Es könne nicht sein, dass Sing-Vereine und Clubs schliessen müssten und das Parlament munter ein Ständchen halten könne.

Ähnlich äussert sich auch Markus Fischer: «Aktuell lebe ich aufgrund einer Verordnung unter Androhung von Strafe in Quarantäne. Und dann diese Bilder gestern im Fernsehen. Ich fühle mich ohnmächtig.»