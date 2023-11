Ständeratswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Was im ersten Wahlgang gilt, gilt besonders im zweiten Wahlgang, wenn sich oft nur noch zwei Politiker oder Politikerinnen um einen Sitz streiten. Über Sieg und Niederlage entscheidet, wie stark jemand mobilisieren und vor allem über die Parteigrenzen hinweg Stimmen sammeln kann. In mehreren Kantonen treten Frauen aus einer Mitte-Partei oder von der Linken gegen einen Kandidaten der SVP an. In diesen Kantonen könnte auch die Geschlechterfrage zu einem entscheidenden Faktor werden. Zum Beispiel im Kanton Zürich, wo sich die FDP Frauen im Gegensatz zur Mutterpartei nicht hinter den Kandidaten der SVP stellen.