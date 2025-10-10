In einer Firma in Flums/SG ist es am späten Donnerstagabend zu einem Brand gekommen.

Schädliche Gase drohten auf dem Firmengelände aufgrund eines technischen Defekts auszutreten, weswegen ein Sirenenalarm ausgelöst wurde.

Wegen starker Rauchentwicklung warnten die Behörden die Bevölkerung in den Gemeinden Flums und Walenstadt.

So sollte die Bevölkerung in den beiden St. Galler Gemeinden Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten, die Nachbarn informieren und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

Während für Flums und Walenstadt inzwischen Entwarnung gilt, dauert der Einsatz vor Ort an. Die Feuerwehr versucht gemäss Medienmitteilung, die ausgelaufene Schmelze zu kühlen. Die Löscharbeiten gestalten sich demnach als schwierig, weil das Löschwasser durch die grosse Hitze verdampft und die Schmelze nur sehr langsam kühlen kann. Zudem könnten die Räumlichkeiten und der betroffene Schmelzofen wegen der Hitze derzeit nicht betreten werden. Die Löscharbeiten dürften gemäss Mitteilung noch mehrere Stunden dauern.

Personen seien keine verletzt worden. Es sei jedoch ein Sachschaden in Millionenhöhe zu erwarten. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen habe die Kantonspolizei St. Gallen mit der Ursachenermittlung beauftragt.

1500-Grad-Schmelze frass sich durch Stockwerke

Nach aktuellen Erkenntnissen sei Schmelze aus einem Ofen ausgetreten und in den umliegenden Bereich innerhalb der Firma gelangt, sagte der Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, Milo Frey. Es habe zudem die Möglichkeit bestanden, dass schädigende Gase entweichen, weswegen ein Sirenenalarm ausgelöst wurde.

Legende: Rund 1500 Grad heiss war die Schmelze, die sich durch mehrere Stockwerke der Flumroc-Firma gefressen hat. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Firma Flumroc produziert Steinwolle und verwendet dazu grosse Öfen, in denen Steine eingeschmolzen und danach durch einen Ablass in eine Schleudermaschine zur Weiterverarbeitung gelassen werden. Diese rund 1500 Grad heisse Schmelze geriet auf den Boden – warum, ist noch nicht klar. Durch die hohen Temperaturen habe sich die Schmelze durch mehrere Stockwerke nach unten gefressen, hiess es weiter. Daher auch die starke Rauchentwicklung.