14 Kilometer Stau auf dem Weg in den Süden

Stau am Gotthard

Wie bereits am Freitag sorgt der Pfingstverkehr Richtung Süden auch am heutigen Samstag für Überlastung am Gotthard.

Nach 11 Uhr stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal bereits auf 14 Kilometern, wie der TCS meldet.

Für Reisende bedeutete dies einen Zeitverlust von 2 Stunden und 20 Minuten.

Bereits am Freitagabend hatten sich Reisende auf dem Weg in Richtung Süden gedulden müssen: Die Staulänge zwischen Amsteg und Göschenen betrug zeitweise bis zu neun Kilometer, der Zeitverlust belief sich auf eineinhalb Stunden. In der Nacht auf Samstag löste sich die Kolonne dann allmählich wieder auf.

Wegen des Reiseverkehrs über Pfingsten haben derweil die SBB ihr Angebot erweitert: Am Pfingstwochenende verkehren je 23 Zusatzzüge ins Tessin und retour.