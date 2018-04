Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinem zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz begonnen. Er wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet.

Auf dem Berner Münsterplatz wurde Steinmeier in Anwesenheit des Gesamtbundesrats mit militärischen Ehren empfangen. Anschliessend nahm er ein Bad in der Menge.

Bundespräsident Alain Berset strich danach in seiner Begrüssungsrede mit warmen Worten die enge Verflechtung zwischen Deutschland und der Schweiz hervor.

Steinmeier schlug in seiner Rede dagegen einen eher ernsten Ton an. «Ohne Demokratie habe Europa keine Zukunft», strich er hervor.

Legende: Die beiden Bundespräsidenten mit ihren Gattinen beim offiziellen Empfang in Bern. SRF

Nach der Begrüssung gibt es offizielle Gespräche mit Bundespräsident Alian Berset, Vizepräsident Ueli Maurer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und den Bundesräten Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis im Bernerhof. Am Abend wird es ein Galadinner geben.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz gelten als eng und freundschaftlich. Es dürfte bei den Gesprächen aber auch um die von Unsicherheiten geprägte internationale Lage sowie um das Erstarken populistischer Bewegungen gehen. Zudem sollen auch die bilateralen Beziehungen, die Zusammenarbeit der beiden Länder sowie die Europapolitik thematisiert werden.

Demokratie und Innovation im Fokus am Donnerstag

Am Donnerstag stehen die Demokratie und die nachhaltige Entwicklung im Fokus. Das deutsche Staatsoberhaupt und Berset werden an einem Runden Tisch an der Universität Freiburg teilnehmen, der sich den Herausforderungen und Perspektiven der Demokratie im 21. Jahrhundert widmet.

Anschliessend besuchen Steinmeier und Berset die Kathedrale St. Nikolaus und das Innovationsquartier Bluefactory auf dem Areal der ehemaligen Brauerei Cardinal. Zusammen mit Energieministerin Doris Leuthard schauen sie sich das Solarhaus «NeighborHub» an. Das von Studenten von vier Westschweizer Hochschulen entworfene Projekt gewann 2017 einen internationalen Wettbewerb des US-Energiedepartements.

Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in der Schweiz seit 2010. Vor seinem Rückflug will sich Steinmeier bei einem Helikopter-Flug über den Aletschgletscher in den Alpen über die Folgen des Klimawandels informieren. Auch das Grab des Schriftstellers Thomas Mann auf dem Kilchberger Friedhof wird er besuchen.