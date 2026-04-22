Der Flugsicherer Skyguide musste wegen eines technischen Problems die Anflugkapazitäten am Flughafen Zürich reduzieren.

Die Ursache wurde ermittelt. Für Mittwochnachmittag ist ein Systemupdate geplant.

Annullierungen habe es aufgrund der Störung bislang keine gegeben, sagte eine Sprecherin des Flughafens Zürich.

Skyguide sei zuversichtlich, dass die aktuellen Kapazitätseinschränkungen im Laufe des Tages aufgehoben werden können, hiess es auf Anfrage von Keystone-SDA. Bis zur Umsetzung des Updates und während einer Übergangsphase danach bleibe die vorsorgliche Reduktion der Anflugkapazität am Flughafen Zürich um 30 Prozent bestehen. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.

Die Ursache des technischen Problems im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH betrifft ein System an der Schnittstelle zwischen Luftstrassen- und Anflugkontrolle, das die Fluglotsen bei der Führung ankommender Flugzeuge unterstützt, wie es weiter heisst. Darum zeige das System Flüge mit grösseren Verspätungen nicht mehr zuverlässig an.

Legende: Im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf gibt es ein technisches Problem. Keystone/Gaetan Bally

Die Flugverkehrsleitenden «führen diese Flüge mit bewährten und sicheren manuellen Verfahren», und dies benötige mehr Zeit. Deshalb habe Skyguide seit Beginn des Tagesbetriebs die Anflugkapazität beschränkt. Diese sei momentan aufgrund der Bise ohnehin bereits reduziert. Das technische Problem führte derzeit nicht zu zusätzlichen Verspätungen.

Laut dem Flughafen Zürich werden Passagiere durch ihre Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge informiert.