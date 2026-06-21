Am Flughafen Zürich haben am Sonntagmorgen keine Flugzeuge mehr starten können.

Grund dafür war ein technisches Problem im Zusammenhang mit den USA-Iran-Gesprächen auf dem Bürgenstock, wie die Flugsicherung Skyguide mitteilte.

Der Ostschweizer Luftraum sei mehrere Stunden vorsorglich geschlossen worden.

Doch so langsam normalisiert sich die Lage wieder.

Ausgelöst wurde die technische Störung durch die Einspeisung der Visualisierung der Sperrzone über dem Bürgenstock, wie Skyguide ausführt. Zuerst über den Vorfall berichtet hat der «Tages-Anzeiger». Der Krisenstab sei nach Bekanntwerden des Problems sofort aufgeboten worden, teilte Skyguide weiter mit. Spezialistinnen und Spezialisten seien dabei, die technische Störung zu beheben. Man sei «zuversichtlich, die Ursache der Störung identifiziert zu haben», hiess es um 8 Uhr.

Wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, werde der Flugbetrieb seit 07:45 Uhr schrittweise wiederhergestellt. Am Morgen seien gar keine Starts möglich gewesen. Landungen seien noch bis 06:45 Uhr erfolgt.

Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar. Am Morgen hätten eigentlich Dutzende Flüge von Zürich abheben sollen.