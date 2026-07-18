Vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden hat sich die Staulänge nach 20 Uhr auf eine Länge von 10 Kilometern reduziert.

Ab Erstfeld müssen Autofahrende noch rund eine Stunden und 45 Minuten im Stau stehen.

Die aktuellen Verkehrsinformationen finden Sie auf srf.ch/verkehr.

Das Bundesamt für Verkehr (Astra) empfiehlt als Alternative die A9 über den Simplon oder den Grosser St. Bernhard sowie den Autoverlad Lötschberg. Am Morgen war der Stau zwischenzeitlich auf 20 Kilometer angewachsen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Autokolonne in Silenen UR. Bildquelle: SRF/BRK News. 1 / 2 Legende: Die Autokolonne in Silenen UR SRF/BRK News

Bild 2 von 2. Reisende vor dem Gotthard-Nordportal müssen sich in Geduld üben. Bildquelle: SRF/BRK News. 2 / 2 Legende: Reisende vor dem Gotthard-Nordportal müssen sich in Geduld üben. SRF/BRK News Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wegen der Sommerferien dürfte es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus kommen. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren. An den Wochenenden sowie bei Ferienwechseln und Feiertagen ist es laut dem TCS gut möglich, dass die Staulänge auf den Hauptachsen mehr als zehn Kilometer betragen wird.